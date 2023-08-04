Глава МИД Венгрии заявил о желании ЕС избежать военного вмешательства в Нигере

Петер Сийярто считает, что урегулирование ситуации мирным путем отвечает интересам европейской безопасности

БУДАПЕШТ, 4 августа. /ТАСС/. Урегулирование ситуации в Нигере мирным путем отвечает интересам европейской безопасности, поэтому Евросоюз хотел бы избежать внешнего военного вмешательства в африканской стране и нового международного конфликта. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам разговора по телефону с руководителем внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем.

"Мы согласились, что для европейской безопасности крайне важно избежать нового военного конфликта, и подтвердили при этом нашу позицию, согласно которой мы по-прежнему считаем президента [Мохамеда] Базума законным лидером Нигера. Венгрия выступает на стороне избранного президента и за мирное урегулирование ситуации", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр считает, что "по мере дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в Сахеле возвращение к власти президента Базума и восстановление конституционного порядка в Нигере кажутся все более сложными". "К сожалению, чем больше времени проходит, тем выше риск внешнего военного вмешательства [в Нигере], которое окажет трагическое воздействие на стабильность и безопасность всего региона. Это также может серьезно ухудшить ситуацию с безопасностью в Европе, поскольку Сахель легко может вновь стать источником массовых миграционных потоков", - заявил Сийярто.

Сразу же после государственного переворота в Нигере, осуществленного группой военных 26 июля, Евросоюз выступил за урегулирование ситуации в этой стране мирным путем. Однако 1 августа Боррель заявил, что ЕС поддержит для восстановления конституционного порядка в Нигере все решения лидеров Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), которые не исключили применения военной силы против путчистов.