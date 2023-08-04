Министры обороны США и Польши обсудили присутствие ЧВК "Вагнер" в Белоруссии

Ллойд Остин и Мариуш Блащак также поговорили о ситуации вокруг обвинений Варшавы в адрес Минска

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Министры обороны США и Польши Ллойд Остин и Мариуш Блащак обсудили по телефону вопросы, связанные с размещением отрядов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в Белоруссии, а также ситуацию вокруг обвинений Варшавы в адрес Минска. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

"Министр Остин подчеркнул поддержку Соединенными Штатами ответа Польши на вторжение 1 августа в польское воздушное пространство белорусских летательных аппаратов. Лидеры также обсудили новое присутствие группы "Вагнер" в Белоруссии и условились продолжать внимательно следить за этой ситуацией", - говорится в письменном заявлении Райдера.

В нем также отмечается, что стороны "подтвердили важность" продолжения оказания "мощной военной помощи" Украине.

В среду МИД Белоруссии призвал Варшаву не нагнетать ситуацию вокруг якобы имевшего место нарушения границ Польши, не использовать ее для милитаризации приграничного пространства. Высказывания официальных лиц в Варшаве о вторжении 1 августа двух белорусских вертолетов в воздушное пространство Польши не подтвердились по итогам всесторонней проверки, проведенной Минском, подчеркнул МИД. Блащак распорядился 1 августа увеличить численность военнослужащих на границе Польши и Белоруссии и усилить ее охрану боевыми вертолетами.

Ранее в Минске проинформировали, что белорусским военным ведомством и руководством ЧВК "Вагнер" выработан план взаимодействия на ближайшую перспективу. Инструкторы и отряды компании уже привлекаются к выполнению учебно-боевых задач. Численность прибывших в республику бойцов ЧВК "Вагнер" белорусская сторона не уточняет.