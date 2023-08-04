Молдавская партия "Шор" обжаловала в суде запрет на участие в выборах

Оппозиция считает, что решение правящей в республике проевропейской Партии действия и солидарности противоречит принципам демократии и верховенства закона

КИШИНЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Шор" обжаловала в Конституционном суде (КС) Молдавии утвержденный парламентом запрет членам и активистам формирования участвовать в выборах.

"Оспорили в КС поправки в Кодекс о выборах, которыми запрещается представителям политформирования, занимающим руководящие и выборные должности, участвовать в выборах в течение следующих пяти лет", - информирует пресс-служба партии. Оппозиция считает, что решение правящей в республике проевропейской Партии действия и солидарности противоречит принципам демократии и верховенства закона, в частности праву быть избранным, гарантированному конституцией и Европейской конвенцией о правах человека. Авторы обращения просят приостановить действие постановления, чтобы члены партии смогли принять участие во всеобщих выборах в местные органы власти 5 ноября.

В июне Конституционный суд Молдавии поддержал запрос правительства о запрете деятельности партии "Шор". В нем Министерству юстиции предписано создать комиссию по ликвидации партии и исключению ее из регистра. Как пояснил председатель КС Николай Рошка, депутаты "Шор" сохранят мандаты в парламенте, но фракция будет расформирована, они будут действовать как независимые.

В свою очередь лидер партии Илан Шор обвинил власти в давлении на оппозицию и заявил, что представит решения, которые позволят членам партии продолжать свою политическую и социальную деятельность. На выборах 2021 года в 101-местный парламент Молдавии прошли пять представителей партии "Шор".