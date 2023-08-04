Трамп не признал вину по новым обвинениям в деле о секретных документах

Экс-президент США не сможет лично участвовать в судебном заседании по этому делу

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп заявил о своей невиновности по новым обвинениям в деле о ненадлежащем обращении с секретными документами. Соответствующие материалы размещены в базе данных суда по Южному округу Флориды.

"Суд получил уведомление о том, что Дональд Трамп не может лично участвовать в заседании и заявляет о своей невиновности", - говорится в документах суда.

28 июля Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными материалами. Был добавлен 32-й пункт обвинения, согласно которому он обвиняется еще по одному эпизоду - в незаконном хранении оборонной информации.

Помимо этого, в деле появился новый обвиняемый - Карлос Де Оливейра. Ему вменяется преступный сговор с целью препятствования осуществлению правосудия: согласно материалам суда, он вместе с другим фигурантом дела - Уолтером Наутой - пытался уничтожить запись с камеры видеонаблюдения летом 2022 года. Трамп также считается обвиняемым по этому пункту. Кроме того, Де Оливейре инкриминируются дача ложных показаний и оказание помощи Науте в переносе коробок с секретными документами в поместье экс-главы американской администрации.

Сотрудники Федерального бюро расследований США в ходе обыска, прошедшего в августе 2022 года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете бывшего главы Белого дома, еще 75 - в кладовой. На 17 из них стоял гриф "совершенно секретно".

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Экс-президент, собирающийся вновь бороться за высший пост на предстоящих в 2024 году выборах, характеризует выдвижение против него обвинений как сугубо политическое решение, инспирированное властями США во главе с демократом Джо Байденом. В политизации дела нынешнюю администрацию обвиняют и другие деятели Республиканской партии.