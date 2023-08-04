В Израиле выразили обеспокоенность безопасностью своих граждан в Эфиопии

В одном из регионов африканской страны ввели чрезвычайное положение из-за вооруженных столкновений

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Израиля выразили обеспокоенность по поводу безопасности своих граждан в Эфиопии на фоне введения в одном из регионов африканской страны чрезвычайного положения из-за вооруженных столкновений. МИД еврейского государства призвал израильтян воздерживаться от поездок в регион, а тем, кто уже находится там, советовал не выходить из дома.

Рекомендация министерства касается в первую очередь района города Гондэр в штате Амхара на севере Эфиопии, где объявлено особое положение. "На фоне нескольких жестоких столкновений между местными вооруженными группировками и федеральными силами безопасности, случившихся в округе Гондэр в последние несколько дней, дороги вокруг Гондэра перекрыты, аэропорт Гондэра закрыт. Израильтянам, находящимся в регионах Гондэр, Уолло и Годжам, рекомендуется оставаться дома, находиться в досягаемости по телефону, действовать с максимальной осторожностью и сообщать о своей ситуации посольству Израиля в Аддис-Абебе или в ситуационный центр Министерства иностранных дел", - говорится в сообщении.

Израильский МИД также рекомендует воздерживаться от поездок в штат Амхара и в целом советует своим гражданам тщательно взвесить целесообразность посещения Эфиопии. В свою очередь израильский министр репатриации и интеграции Офир Софер заявил, что израильское правительство пристально следит за развитием событий и считает важнейшей задачей обеспечить безопасность своих граждан в регионе.

На северо-западе Эфиопии находятся районы исторического расселения народности фалаша, или эфиопских евреев - особой этнолингвистической группы, представители которой исповедуют иудаизм и считают себя далекими потоками древних евреев. В конце XX века большинство эфиопских евреев репатриировались в Израиль, где их насчитывается сейчас более 160 тыс., или 1,75% населения страны.

Обострение ситуации на севере Эфиопии

Ранее агентство Reuters сообщало, что федеральное правительство Эфиопии объявило чрезвычайное положение в штате Амхара после расширения столкновений между регулярными войсками и местными ополченцами. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Совета министров Эфиопии. Это решение последовало за просьбой властей Амхары к федеральному правительству направить в штат дополнительные силы, чтобы восстановить порядок. Как долго будет действовать чрезвычайное положение, не сообщается.

В расположенном на севере Эфиопии штате происходят вооруженные столкновения между войсками и ополченцами, которых потребовала разоружить центральная власть. Отряды ополченцев Амхары сражались вместе с правительственными войсками против повстанцев Тыграя, которые подняли в ноябре 2020 года мятеж против федерального правительства, но спустя два года подписали с ним мирное соглашение и сложили оружие.