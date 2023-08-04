Посол Нигера в Париже заявила о продолжении подготовки к военной операции стран ECOWAS

Айшату Булама Кане отметила, что возможности для мирных переговоров с целью урегулирования ситуации в африканском государстве еще не исчерпаны

ПАРИЖ, 4 августа. /ТАСС/. Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) продолжают подготовку к проведению военной операции в Нигере. Об этом заявила посол республики в Париже Айшату Булама Кане.

"Я знаю, что подготовка ведется, - сказала она в эфире телеканала France 24, отвечая на вопрос о возможности военной операции в Нигере. - Бенин, Кот-д'Ивуар и Сенегал будут рядом с Нигером в этой операции".

Вместе с тем посол отметила, что возможности для мирных переговоров с целью урегулирования ситуации в Нигере еще не исчерпаны. "Я думаю, что нельзя говорить о провале делегации ECOWAS, контакты по-прежнему возможны. В состав этой делегации входят люди, пользующиеся в Нигере авторитетом, и сохраняются возможности для конфиденциальных переговоров для урегулирования кризиса", - добавила глава дипмиссии.

Делегация посредников ECOWAS во главе с бывшим президентом Нигерии генералом Абдусалами Абубакаром прибыла в Нигер в четверг вечером, чтобы встретиться с руководством мятежников и представить им требования лидеров стран сообщества. Однако, по данным Agence France-Presse, на следующий день делегация покинула страну, не встретившись ни с отстраненным президентом Нигера Мохамедом Базумом, ни с лидером мятежников генералом Абдурахманом Тчиани.