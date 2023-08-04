4 августа, 20:10
Попытка госпереворота в Нигере

Посол Нигера сообщила об удержании президента в заложниках без воды и электричества

Айшату Булама Кане отметила, что успела поговорить с Мохамедом Базумом до того, как он был лишен телефонной связи

ПАРИЖ, 4 августа. /ТАСС/. Мятежники удерживают президента Нигера Мохамеда Базума как заложника, он лишен воды и электричества. Об этом рассказала в эфире телеканала LCI посол Нигера в Париже Айшату Булама Кане.

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"Последние новости от президента таковы, что он по-прежнему лишен свободы, я бы сказала, взят в заложники, - отметила посол. - Со 2 августа отключено электричество, а с этого дня - вода".

Она также отметила, что успела поговорить с законным главой государства до того, как он был лишен телефонной связи. 

Теги:
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