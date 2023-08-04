В ООН заявили об острой нехватке средств на гуманитарные нужды в Афганистане

Дефицит финансирования составил $1,3 млрд, сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов

ЖЕНЕВА, 4 августа. /ТАСС/. Операции по оказанию помощи населению Афганистана испытывают острый дефицит средств. Как сообщило в Женеве Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), призыв к донорам о выделении $3,2 млрд профинансирован менее чем на четверть, а из-за нехватки ресурсов многие программы значительно урезаны.

"УКГВ предупреждает, что операции по оказанию помощи в стране сталкиваются с критическим дефицитом финансирования, поскольку гуманитарные потребности остаются серьезными", - говорится в сообщении. По прошествии более половины года призыв к донорам о выделении $3,2 млрд для оказания помощи более чем 21 млн афганцев "профинансирован менее чем на 25%", отметили в УКГВ. "Мы сталкиваемся с критическим дефицитом финансирования на сумму $1,3 млрд, при этом многие программы уже завершились или значительно урезаны из-за нехватки ресурсов и риска неизбежного сбоя в каналах помощи, в том числе в сфере продовольственной поддержки", - подчеркнули в управлении.

В УКГВ предупредили, что есть "лишь небольшое окно возможностей", чтобы закупить и доставить на место жизненно важную помощь и припасы до начала холодного сезона.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в этой стране.