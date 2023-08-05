Кронпринц Саудовской Аравии может принять участие в консультациях по Украине

По словам источника, знакомого с деталями подготовки мероприятия, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд намерен в том числе встретиться с несколькими делегатами, которые прибудут в Джидду

ДУБАЙ, 5 августа. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, как ожидается, примет участие в консультациях по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, которые пройдут 5-6 августа в Джидде. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с деталями подготовки мероприятия.

"Участие наследного принца ожидается. Он среди прочего проведет двухсторонние встречи с некоторыми делегатами, которые прибудут в Джидду", - сказал источник. Он также отметил, что руководство Саудовской Аравии, предоставив площадку для консультаций, рассчитывает укрепить свою роль в международных инициативах, направленных на урегулирование конфликта.

29 июля газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия планирует провести переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине. В мероприятии, которое состоится 5-6 августа в Джидде, примут участие представители более 30 государств, в том числе Бразилии, Великобритании, Индии, Китая, Соединенных Штатов, Турции, ЮАР, а также стран Евросоюза. Россия приглашение не получала. Комментируя сообщение The Wall Street Journal, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина готовит в Саудовской Аравии встречу по реализации "формулы мира" Владимира Зеленского.

В пятницу Саудовская Аравия подтвердила намерение предоставить площадку для консультаций по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщило Саудовское агентство печати, участвующие в консультациях страны в основном будут представлены советниками по национальной безопасности. Согласно заявлению, распространенному агентством, правительство Саудовской Аравии надеется, что консультации позволят найти способы мирного урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва будет следить за мероприятием в Джидде, но его цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины.