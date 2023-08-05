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Эксперты постоянной "пятерки" СБ ООН обсудили сокращение стратегических рисков

В Госдепартаменте отметили, что участники встречи подтвердили необходимость продолжить проведение таких дискуссий

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Эксперты из стран постоянной "пятерки" Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) обсудили на рабочем уровне сокращение стратегических рисков. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

Как следует из заявления, эти консультации состоялись 2 августа в Вене. "Участники обсудили стратегические риски и меры по сокращению этих рисков", - отмечает американское внешнеполитическое ведомство.

Как уточняется, консультации были организованы Соединенными Штатами, которые председательствуют "в диалоге между пятью ядерными державами - постоянном обмене мнениями в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия".

В документе говорится, что участники встречи "приветствовали профессиональный подход делегаций и отметили важность проведения субстантивных и информативных консультаций на уровне экспертов в течение последнего года". Они "подтвердили необходимость продолжить проведение этих трудных, но важных дискуссий". Другие подробности не приводятся. 

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