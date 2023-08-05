Чад не собирается вмешиваться в ситуацию в Нигере военным путем

Министр обороны страны Яйя Брахим подчеркнул, что Чад выступает за мирное решение проблемы, возникшей в соседней стране

ПРЕТОРИЯ, 5 августа. /ТАСС/. Чад не намерен осуществлять военное вмешательство в ситуацию в соседнем Нигере. Об этом заявил министр обороны страны Дауд Яйя Брахим.

"Народ Нигера должен оценить серьезность ситуации и принять решение. Чад никогда не будет вмешиваться [в ситуацию в Нигере] военным путем", - подчеркнул министр, слова которого приводит издание Tchadinfos. Он также отметил, что выступает за решение проблемы в соседней стране путем диалога.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на комиссара по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) Абдель-Фатау Мусаха проинформировало, что начальники штабов и высокопоставленные военные стран - членов ECOWAS разработали план на случай военной интервенции в Нигер. По его данным, окончательное решение по дальнейшим действиям в отношении Нигера будут принимать лидеры стран сообщества. Мусах подчеркнул, что план составлен на случай, если мятежники не отдадут власть и не восстановят конституционный порядок.