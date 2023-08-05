4 августа, 22:49
Военная операция на Украине

Германия поставила Украине еще две машины для разминирования и три разведывательных БПЛА

AP Photo/ Andreea Alexandru, File
© AP Photo/ Andreea Alexandru, File

Также Берлин отправил Киеву 5 автоматизированных систем разведки и 11 противоминных плугов для танков Т-72

БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Германия за минувшую неделю поставила Украине еще две бронированные машины Wisent 1, используемые для разминирования территории, три разведывательных беспилотных летательных аппарата Vector, а также девять машин пограничной службы. Это следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву или планирует оказать в будущем.

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Кроме того, ФРГ отправила Украине 5 автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE, 11 противоминных плугов для танков Т-72 и 5 мобильных антенно-башенных комплексов.

О новом пакете помощи, который включает 25 старых танков Leopard 1 и 40 бронемашин Marder, было объявлено во время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Стоимость нового пакета составляет €700 млн. Общий объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны Германии достиг с февраля 2022 года почти €17 млрд. В предыдущий раз о новом пакете военной поддержки Берлин объявлял в мае. 

Теги:
УкраинаГерманияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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