В диппредставительстве отметили, что находиться районах, где наблюдаются вооруженные конфликты, опасно

ДУБАЙ, 5 августа. /ТАСС/. Посольство Саудовской Аравии в Бейруте призвало подданных королевства покинуть Ливан из-за вооруженных столкновений в лагере палестинских беженцев Айн-аль-Хильва.

"Посольство Саудовской Аравии в Ливанской Республике предупреждает об опасности нахождения в районах, где наблюдаются вооруженные конфликты, а также призывает подданных немедленно покинуть территорию Ливана", - говорится в заявлении дипломатической миссии, опубликованном на ее странице в социальной сети X (ранее Twitter). Кроме того, посольство напомнило саудовским подданным о "важности соблюдать запрет на поездки в Ливан".

2 августа боевики экстремистской организации "Джунд аш-Шам" (запрещена в РФ) нарушили достигнутое ранее соглашение о прекращении огня и обстреляли позиции отрядов палестинского движения ФАТХ. Ожесточенные перестрелки вспыхнули в лагере 30 июля после убийства военного командира ФАТХ Абу Ашрафа аль-Армуши. По данным медицинских источников, за четыре дня уличных перестрелок в Айн-аль-Хильве погибли 13 человек, еще 60 получили ранения. Свыше 2 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в безопасные районы города Сайда, в окрестностях которого находится лагерь.

Вспышки столкновений в Айн-аль-Хильве, где укрываются члены экстремистских группировок, имели место в марте и мае 2023 года, однако они не были такими ожесточенными. В 2007 году ливанская армия подавила вооруженный мятеж исламистов в лагере Нахр-аль-Барид на севере Ливана. Всего в стране насчитывается 12 палестинских лагерей, которые пользуются внутренней автономией, а общая численность беженцев оценивается в 450 тыс.