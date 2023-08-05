Блинкен заявил о приостановке части программ по оказанию помощи Нигеру

Это не касается предоставления гуманитарной и продовольственной помощи, подчеркнул госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Администрация США на время прекращает проведение некоторых программ по оказанию помощи Нигеру. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в пятницу.

"Правительство США приостанавливает определенные программы по оказанию зарубежной помощи в интересах властей Нигера. Эти временные меры не затрагивают все программы по оказанию зарубежной помощи в Нигере", - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что "предоставление гуманитарной и продовольственной помощи Нигеру <...> продолжится".