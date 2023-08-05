4 августа, 23:07,
обновлено 4 августа, 23:18
Попытка госпереворота в Нигере

Блинкен заявил о приостановке части программ по оказанию помощи Нигеру

Kim Kyung-Hoon/ Pool Photo via AP
Госсекретарь США Энтони Блинкен
© Kim Kyung-Hoon/ Pool Photo via AP

Это не касается предоставления гуманитарной и продовольственной помощи, подчеркнул госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Администрация США на время прекращает проведение некоторых программ по оказанию помощи Нигеру. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в пятницу.

"Правительство США приостанавливает определенные программы по оказанию зарубежной помощи в интересах властей Нигера. Эти временные меры не затрагивают все программы по оказанию зарубежной помощи в Нигере", - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что "предоставление гуманитарной и продовольственной помощи Нигеру <...> продолжится". 

Теги:
НигерСШАБлинкен, ЭнтониПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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