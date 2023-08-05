Тунис призвал агентства ООН оказать помощь стране в связи с наплывом мигрантов

В МИД Туниса подчеркнули, что страна готова защищать свои границы и предотвращать попытки их незаконного пересечения

РАБАТ, 5 августа. /ТАСС/. Тунис призывает соответствующие агентства ООН оказать стране помощь на фоне беспрецедентного наплыва мигрантов, а не ограничиваться лишь заявлениями. Об этом говорится в коммюнике министерства иностранных дел североафриканской республики.

В коммюнике отмечается "призыв Туниса к соответствующим агентствам ООН взять на себя полную ответственность за оказание помощи и удовлетворение основных потребностей перед лицом беспрецедентного наплыва мигрантов, а не просто выступать с заявлениями, в которых выражается готовность помочь тунисским властям в поиске гуманитарных решений страданий нелегальных мигрантов".

"Подчеркиваем готовность Туниса продолжать принимать все необходимые меры для защиты своих сухопутных и морских границ и предотвращения любых попыток их незаконного пересечения", - указали в МИД.

В министерстве заявили, что "Тунис не будет страной транзита или расселения для незаконных мигрантов, при этом будет придерживаться всех международных и региональных конвенций, актов и хартий, регулирующих миграцию, а также норм международного гуманитарного права". "Тунисские власти готовы хорошо обращаться с мигрантами и бороться с любыми случаями индивидуального плохого обращения, которые могут произойти", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

"Тунисское государство с помощью Тунисского общества Красного Полумесяца приложило все усилия для обеспечения того, чтобы эти мигранты удовлетворяли все свои основные потребности, получали необходимую медицинскую помощь и могли общаться со своими семьями", - подчеркнули в министерстве.

Согласно сведениям международных организаций, путь от побережья Туниса в направлении ЕС уже не первый год остается одним из самых часто используемых маршрутов перемещения нелегальных мигрантов в Средиземном море. Большая часть лодок с нелегальными мигрантами отходит от побережья Туниса в районе города Сфакс.