Глава офиса Зеленского примет участие в консультациях по Украине в Саудовской Аравии

Ожидается, что всего в саммите примут участие представители 40 государств, сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак возглавит делегацию страны на консультациях по ситуации вокруг Украины, которые пройдут в Саудовской Аравии 5-6 августа. Об этом заявил заместитель руководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

"Делегацию Украины возглавит глава офиса президента Андрей Ермак", - сказал он.

По словам Жовквы, другие страны будут представлены на предстоящей встрече политическими советниками, а также советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики. "На сегодняшний день мы ожидаем, что более 40 государств будут представлены на саммите в Джидде", - добавил он.

29 июля газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия планирует провести переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине. В мероприятии, которое состоится 5-6 августа в Джидде, примут участие в том числе представители Бразилии, Великобритании, Индии, Китая, Соединенных Штатов, Турции, ЮАР, а также стран Евросоюза. Россия приглашение не получала. Комментируя сообщение The Wall Street Journal, Андрей Ермак заявил, что Украина готовит в Саудовской Аравии встречу по реализации "формулы мира" президента Владимира Зеленского.

В пятницу Саудовская Аравия подтвердила намерение предоставить площадку для консультаций по урегулированию конфликта на Украине. Согласно заявлению, распространенному Саудовским агентством печати, правительство Саудовской Аравии надеется, что консультации позволят найти способы мирного урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва будет следить за мероприятием в Джидде, но его цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины.