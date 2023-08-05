Выводящая контингент из Мали миссия ООН передала властям страны первую базу

Правительство республики обращалось к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой безотлагательно вывести из страны МИНУСМА

РАБАТ, 5 августа. /ТАСС/. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), которая должна покинуть эту африканскую страну до 31 декабря 2023 года, передала официальным властям в Бамако свою первую базу. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении миссии.

"Последние сенегальские военнослужащие, дислоцированные на временной оперативной базе МИНУСМА в Огоссагу (регион Бандиагара, центральная часть Мали - прим. ТАСС), уехали сегодня после официальной передачи базы властям Мали. Это событие знаменует собой важный шаг на пути к выводу МИНУСМА из Мали в соответствии с резолюцией 2690 Совета Безопасности ООН, принятой 30 июня по просьбе малийских властей", - подчеркивается в документе.

Правительство Мали обратилось 16 июня к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно вывести из страны МИНУСМА. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Абдулайе Диоп заявил, что миротворцы ООН оказались неспособными обеспечить безопасность страны.

Совет Безопасности ООН 30 июня постановил прекратить действие мандата МИНУСМА. Согласно распоряжению ООН, миротворческий контингент должен покинуть страну до 31 декабря.

МИНУСМА была учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН с целью поддержки политических процессов в этой стране и выполнения ряда задач по обеспечению безопасности.

Миссии было предложено оказывать поддержку переходным властям Мали в стабилизации положения в стране и осуществлении "дорожной карты" переходного периода, уделяя основное внимание крупным населенным пунктам и линиям коммуникаций, защите гражданского населения, соблюдению прав человека, созданию условий для предоставления гуманитарной помощи и возвращения перемещенных лиц, восстановлению государственной власти и подготовке к свободным, всеохватным и мирным выборам.