Блинкен на встрече с премьером Монголии заявил о поддержке ее энергобезопасности

Госсекретарь США и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ обязались продолжить и модернизировать экономическое сотрудничество обеих стран

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ заявил о поддержке Вашингтона энергетической и продовольственной безопасности республики. Об этом сообщил в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Блинкен и Оюун-Эрдэнэ на встрече в Вашингтоне отметили "прочное и укрепляющееся стратегическое партнерство "Третий сосед" между США и Монголией. "Третий сосед" - это название внешнеполитической доктрины Монголии, которая имеет только двух географических соседей - РФ и КНР. Блинкен и Оюун-Эрдэнэ "обязались продолжить и модернизировать экономическое сотрудничество США и Монголии" в соответствии с новым планом. "Госсекретарь выразил неизменную поддержку усилиям Монголии, направленным на повышение экономической устойчивости, укрепление энергетической и продовольственной безопасности, развитие цифровой экономики, разработку важнейших полезных ископаемых и переход на чистую энергетику", - отметил Миллер.

"Госсекретарь США и премьер-министр также приветствовали подписание соглашения об открытом небе между США и Монголией, которое расширит наше прочное экономическое и торговое партнерство, укрепит гуманитарные связи, предоставит новые возможности для авиаперевозчиков, туристических компаний и клиентов", - отмечается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента. По его словам, Блинкен и Оюун-Эрдэнэ "обсудили важность защиты демократических принципов и базовых свобод, а также конструктивного взаимодействия по региональным и глобальным вопросам в сфере безопасности, вызывающим обеспокоенность".

Премьер-министр Монголии встретился 2 августа в Вашингтоне с вице-президентом США Камалой Харрис. По итогам их консультаций было опубликовано совместное заявление. В нем подчеркивалось, что две страны наращивают сотрудничество в сферах добычи полезных ископаемых, включая редкоземельные элементы, и энергетики. США и Монголия также выразили настрой на развитие сотрудничества в сфере безопасности. Вашингтон сообщил, что намерен передать властям Монголии 20 легких боевых бронированных машин JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) для содействия в проведении миротворческих миссий ООН.