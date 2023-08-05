Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него в 2018 году

Президент добавил, что к преступлению также причастен бывший депутат венесуэльского парламента Хулио Борхес, скрывающийся в Колумбии

КАРАКАС, 5 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил бывшего американского лидера Дональда Трампа в организации попытки покушения на его жизнь пять лет назад.

"По прошествии нескольких лет стало известно о персональной и прямой ответственности экс-президента [США] Дональда Трампа, Белого дома и правительства Дональда Трампа, которые приказали колумбийскому президенту подготовить покушение", - заявил в пятницу Мадуро на праздновании 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы. По его словам, бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос "в последние дни пребывания у власти финансировал подготовку террористической группы и за несколько дней до покушения объявил, что очень скоро в Венесуэле произойдут коллапс и смена режима".

Мадуро указал, что "покушение на жизнь главы государства с использованием дронов стало первым в истории". Он напомнил, что начатое расследование привело "к незамедлительному аресту исполнителей теракта, которые признали свою вину" и были приговорены к тюремному заключению. Как сказал президент, установлено, что одним из ключевых организаторов покушения был "скрывающийся в Колумбии бывший депутат венесуэльского парламента Хулио Борхес".

Покушение на Мадуро с использованием беспилотников, начиненных взрывчаткой, произошло во время его выступления в Каракасе 4 августа 2018 года. Летательные аппараты были выведены из строя, при этом семь сотрудников силовых структур получили ранения. Мадуро и члены высшего руководства страны не пострадали.

Мадуро обвинил в причастности к случившемуся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми", а также Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. Венесуэльский лидер тогда также предположил, что некоторые из тех, кто планировал его убить, проживают в США. МИД Колумбии назвал обвинения Мадуро абсурдными. Венесуэльская оппозиция сочла безответственными попытки обвинить ее в случившемся.