Трамп считает, что уголовные обвинения против него помогут ему выиграть выборы

Экс-президент США также подчеркнул, что все выдвинутые обвинения носят ложный характер

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что выдвинутые против него уголовные обвинения лишь помогут ему одержать победу на выборах в 2024 году. С такой оценкой он выступил на мероприятии, организованном Республиканской партией в штате Алабама.

Трамп, в отношении которого выдвинуты обвинения по трем уголовным делам, подчеркнул, что все они носят ложный характер. По его словам, обвинения "могли быть выдвинуты и два с половиной года назад". "Но они дождались самого разгара предвыборной кампании, когда я стал лидером в опросах общественного мнения. Мы опережаем всех, включая [действующего президента США Джо] Байдена", - отметил Трамп.

"Каждый раз, когда они предъявляют обвинения, наши позиции в опросах общественного мнения лишь укрепляются", - продолжил экс-президент. "Нам нужно еще одно обвинение, чтобы эти выборы можно было завершить. Еще одно обвинение. И ни у кого не останется шансов", - заявил Трамп. При этом он обрушился с критикой в адрес Байдена, выразив мнение, что его администрация "пытается вмешаться в выборы", и назвав это "распространенной практикой в странах третьего мира".

Спецпрокурор Джек Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Бывшему президенту фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года, за счет незаконных действий. Максимальное наказание по самому тяжелому из преступлений, обвинения в которых предъявлены Трампу по этому делу, составляет 20 лет тюремного заключения.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.