Эксперт: глобальный Юг усилит давление на США и никогда не применит санкции против России

Профессор Института исследований Ближнего Востока при Шанхайском университете иностранных языков Дин Лун считает, что активное участие развивающихся стран в международных делах имеет большое значение для создания многополярного мира

ПЕКИН, 5 августа. /ТАСС/. Государства Глобального Юга никогда не присоединятся к антироссийским санкциям Запада и будут усиливать давление на Соединенные Штаты, действия которых на международной арене ущемляют интересы развивающихся стран. Такую точку зрения высказал профессор Института исследований Ближнего Востока при Шанхайском университете иностранных языков Дин Лун.

"Украинский кризис усилил столкновение интересов между странами Глобального Юга с одной стороны и США с Западом с другой. Присоединение к санкциям против России для них невозможно, поскольку это противоречит их интересам, - пишет он в статье для китайской газеты Global Times. - Активное участие развивающихся стран в международных делах имеет огромное значение для создания многополярного мира и развития многосторонних форматов взаимодействия. Это поможет не только сконцентрировать позитивную энергию для мирных переговоров [по Украине], но и оказать большее политическое и дипломатическое давление на Соединенные Штаты и Запад, чтобы они оказались неспособны проводить одностороннюю политику и сохранять однополюсную гегемонию".

Как уточнил автор, антироссийские санкции США и других западных государств "привели к серьезным экономическим бедам". "В итоге многие развивающиеся страны столкнулись с рисками, которые представляют угрозу их энергетической и продовольственной безопасности", - сказал он.

Дин Лун отметил, что на фоне резко ухудшившихся перспектив всеобщего развития государства с формирующейся рыночной экономикой будут твердо отстаивать свои интересы. "Подъем Глобального Юга отражает тенденцию смещения баланса сил в современном мире с Запада на Восток, - пишет он. - Развивающиеся страны больше не изолированы от международного сообщества, не зависят от крупных держав и чужой милости. Более того, они представляют собой значительную силу на международной арене".

Профессор напоминает, что по мере экономического развития, укрепления внешних связей и продвижения межгосударственного диалога государств Глобального Юга их позиция стала гораздо более весомой. Усиление политического влияния позволило развивающимся странам "продемонстрировать растущую стратегическую автономию", отметил он.

"Страны Глобального Юга в целом считают, что на самом деле война на Украине <...> - это стратегическое противодействие между Россией и США с Западом. Государства БРИКС, выступающие в качестве ключевой силы Глобального Юга, вынесли [по этому поводу] независимое суждение с учетом истории и фактов по существу. По поводу конфликта между США и Россией они сохраняют нейтральную и уравновешенную позицию", - добавил Дин Лун.