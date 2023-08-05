Экс-премьер Таиланда отложил на две недели возвращение на родину

Таксин Чинават сообщил, что это связано с необходимостью прохождения медицинского осмотра

БАНГКОК, 5 августа. /ТАСС/. Бывший премьер Таиланда Таксин Чинават отложил свое возвращение на родину, которое он запланировал на 10 августа после более 15 лет жизни в добровольном изгнании за рубежом. Об этом он сообщил в социальной сети X (ранее Twitter).

По его словам, дата его возвращения переносится на "не более чем две недели" в связи с необходимостью прохождения медицинского осмотра. "Дата и время будут объявлены дополнительно", - написал он.

74-летний Таксин Чинават занимал пост премьера Таиланда с 2001 по 2006 год. Когда он находился на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, группа военных под руководством главнокомандующего сухопутными силами Сонтхи Буньяратглина совершила переворот. Чинават был вынужден остаться за рубежом. Он посетил Таиланд в 2008 году, чтобы предстать перед судом. Политика арестовали, но отпустили на свободу под залог, и уже затем он окончательно покинул страну. Возглавляемая им популистская партия "Тай Рак Тай" была распущена решением Верховного суда. Чинавату было запрещено заниматься политической деятельностью в течение пяти лет. Он безуспешно пытался получить политическое убежище в Великобритании и в итоге поселился в Дубае.

Суд в Таиланде в 2008 году заочно приговорил Чинавата к двум годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при покупке государственного земельного участка. С апреля 2019 года его также приговорили к различным тюремным срокам, в том числе за злоупотребление должностными полномочиями, уклонение от уплаты налогов и коррупцию. В общей сложности по возвращении ему грозит 12 лет тюремного заключения.

С 2010 года Чинават 20 раз заявлял о намерении вернуться на родину. В мае он сообщал в Twitter, что планирует вернуться в Таиланд в июле. Местные наблюдатели связывают перенос даты возвращения политика с тем, что он желает дождаться формирования правительства партией "Для тайцев" ("Пхыа тхаи") и ее партнерами по коалиции. "Пхыа тхаи", которая является фактически преемницей "Тай Рак Тай", пользуется поддержкой "краснорубашечников", основанного Чинаватом политического движения, которое популярно среди жителей королевства.