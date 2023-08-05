WP: право Трампа на охрану может позволить ему избежать тюрьмы при признании виновным

По данным газеты The Washington Post, бывший президент США в случае признания его виновным по какому-либо из трех уголовных дел, по которым он проходит, вероятно, сможет повлиять на то, попадет ли он в тюрьму и в каких условиях будет там находиться

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Предыдущий американский президент Дональд Трамп может избежать тюремного заключения даже в случае признания его виновным по какому-либо из дел, поскольку он имеет право на пожизненную охрану сотрудниками Секретной службы США. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу газетой The Washington Post.

Как отмечается в материале, по словам "некоторых действующих и бывших должностных лиц США", "Трамп в случае признания его виновным по какому-либо из трех уголовных дел, по которым он проходит, вероятно, сможет повлиять на то, попадет ли он в тюрьму и в каких условиях будет там находиться". В статье говорится, что такая возможность будет у республиканца благодаря "закону, который разрешает бывшим президентам США всю жизнь пользоваться охраной Секретной службы". Она отвечает за безопасность первых лиц в США.

Президентам США с 1965 года предоставляется охрана на всю жизнь, отмечает издание. Как подчеркивается в публикации, "с того времени от этого отказался лишь Ричард Никсон". По словам бывших должностных лиц США, Трамп, если только он не последует примеру Никсона, сможет поставить "трудные с политической и логистической точек зрения вопросы о том, следует ли чиновникам выделить сотрудников для охраны бывшего президента США за решеткой, предоставить администрации тюрьмы обеспечение его безопасности или отправить его под домашний арест в той или иной форме".

Издание приводит слова бывшего исполняющего обязанности главы Управления по борьбе с распространением наркотиков США Чака Розенберга. На вопрос о том, грозит ли Трампу тюремное заключение, Розенберг ответил: "Теоретически - да, а практически - нет". "Любой судья федерального окружного суда должен понимать, что в этом случае возникают огромные и беспрецедентные логистические проблемы", - добавил Розенберг, говоря о возможности тюремного заключения Трампа. "Условное освобождение, штрафы, общественные работы и домашний арест являются альтернативами", - отметил он.

Обвинения в отношении Трампа

Спецпрокурор США Джек Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Бывшему президенту США фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года, за счет незаконных действий. Максимальное наказание по самому тяжелому из преступлений, обвинения в которых предъявлены Трампу по этому делу, составляет 20 лет тюремного заключения.

В отношении Трампа ранее были выдвинуты уголовные обвинения в финансовых махинациях при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, а также из-за ненадлежащего обращения с секретными документами. В этом месяце большое жюри в Джорджии примет решение, выдвигать ли против него новые уголовные обвинения по делу о давлении на власти штата с тем, чтобы они скорректировали результаты голосования. По оценкам самого Трампа, в случае признания виновным по трем уголовным делам ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.