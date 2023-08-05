Избирком Камбоджи обнародовал официальные итоги прошедших в июле парламентских выборов

Больше всего голосов отдали за Народную партию Камбоджи, она получила 120 мандатов

ХАНОЙ, 5 августа. /ТАСС/. Национальный избирательный комитет Камбоджи обнародовал официальные итоги прошедших 23 июля выборов в Национальную ассамблею (парламент), по результатам которых будет сформировано новое правительство королевства.

Согласно данным избиркома, явка избирателей на седьмых в современной истории Камбоджи выборах в Нацассамблею составила 84,59%. В голосовании приняли участие 7 912 081 человек из 9 710 655 граждан страны, обладающих правом голоса. Наибольшее количество голосов избирателей - 6 398 311 - было отдано за правящую Народную партию Камбоджи (НПК). Второе место досталось роялистскому Национальному фронту за независимую, нейтральную, мирную и сотрудничающую Камбоджу (ФУНСИНПЕК), за который проголосовали 716 490 избирателей. По плану распределения мест в Нацассамблее, из общего числа 125 депутатских мандатов НПК получает 120 мандатов, а ФУНСИНПЕК - 5.

Формирование нового кабинета министров, которому предстоит руководить страной последующие пять лет, начнется 22 августа. Действующий премьер-министр, председатель НПК Хун Сен, находящийся у власти в Камбодже уже 38 лет, предупредил соотечественников, что больше не останется на посту премьера и предложил вместо себя на должность главы правительства кандидатуру своего старшего сына генерал-лейтенанта Хун Манета, занимающего сейчас посты заместителя главнокомандующего Королевскими вооруженными силами Камбоджи и командующего сухопутными войсками.

Сам Хун Сен, который сохраняет за собой должность председателя НПК, заявил, что планирует возглавить Сенат (верхнюю палату парламента) Камбоджи после предстоящих в феврале 2024 года выборов.