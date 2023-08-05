Суд освободил сына президента Колумбии из-под стражи до окончания расследования

Николасу Петро Бургосу запрещено покидать город Барранкилья, где он живет

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 августа. /ТАСС/. Суд постановил освободить из-под стражи старшего сына президента Колумбии Густаво Петро, задержанного по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщила в пятницу Генпрокуратура страны.

"В связи с полученным благодаря прокуратуре обещанием обвиняемых сотрудничать со следствием судья назначил [Николасу] Петро Бургосу и [его бывшей жене Дэйсурис] Васкес меру пресечения, которая не предусматривает нахождение под стражей. Они продолжат находиться под уголовным следствием", - говорится в заявлении.

Сыну президента запрещено покидать город Барранкилья, где он живет. Прокуратура запрашивала для Петро Бургоса домашний арест.

Ранее прокуратура сообщила, что сын главы государства, который был задержан в конце июля по обвинению в отмывании денег и незаконном обогащении вместе с бывшей женой Дэйсурис Васкес, признал, что направлял на избирательную кампанию отца средства, полученные от лиц, связанных с наркоторговлей и деятельностью преступных группировок. Прокуратура подозревает, что команда Петро не отчиталась об этих поступлениях перед избирательной комиссией.

Расследование в отношении сына президента началось после интервью Васкес журналу Semana, в котором она рассказала, что ее бывший супруг якобы получал деньги от торговцев наркотиками на предвыборную кампанию отца. После выхода интервью президент попросил надзорное ведомство провести расследование в отношении своего сына.