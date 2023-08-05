5 августа, 05:26

Эксперт считает БРИКС перспективным объединением

При этом, как отметил бывший глава комиссии по иностранным делам итальянского Сената Вито Петрочелли, следует установить критерии для расширения при растущем числе заявок на вступление

РИМ, 5 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Несколько достаточно срочных и актуальных для развития БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) вопросов необходимо обсудить на грядущем саммите объединения в Йоханнесбурге. Как сказал в интервью корреспонденту ТАСС бывший глава комиссии по иностранным делам итальянского Сената, президент Института Италия - БРИКС Вито Петрочелли, надо установить критерии для расширения объединения при растущем числе заявок на вступление, а также определить форму внутренних расчетов.

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"Один из важнейших вопросов касается расширения. Объединение БРИКС зародилось как группа быстро развивающихся экономик и на основе экономической политики. Но сейчас происходит процесс перерождения из группы стран с развивающейся экономикой в настоящую коалицию государств, представляющих Глобальный Юг, причем не только быстро развивающих стран", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что БРИКС пока не обладает четко очерченными правилами, необходимыми на фоне перспективы расширения, которое происходит "на основе не только уже экономических и торговых связей, но и с учетом вопросов общей безопасности, а также культурного аспекта". "БРИКС остается неформальным объединением, и пока не выработано критериев, поэтому задача саммита в Йоханнесбурге - определить минимальные правила, установить критерии приема. Без них создается проблема: претендентов как минимум девять на данный момент", - сказал эксперт.

По его мнению, первыми в БРИКС войдут страны с важным оборотом экономики и весомым геополитическим положением. Он не считает, что расширение БРИКС приведет к усугублению очевидного противостояния с коллективным Западом. "Речь идет об укреплении группы стран, которые уже сегодня представляют 42% мирового населения, 30% территории. Их доля в глобальной торговле составляет 18-20%, ВВП - порядка 25-27%. [Общий] ВВП [этих стран] на базе потенциальной покупательной способности давно обогнал государства Группы семи", - сказал Петрочелли.

"БРИКС от "семерки" отличает то, что объединение не будет военным альянсом, - продолжил он. - Не будет оно и структурированным политико-экономическим альянсом, как ЕС, но будет становиться все больше альянсом стран, объединенных целью освободиться от неоколониализма коллективного Запада и определять в автономном режиме решения, в том числе на таких площадках, как ООН". Эксперт убежден, что этот процесс абсолютно натуральный и не направлен на конфронтацию. Он также считает, что разногласия, которые есть между странами БРИКС, будут сглажены и разбавлены как раз с расширением, "поскольку это позволит каждому участнику занять свою нишу". "В некотором смысле у стран БРИКС на разных континентах больше общего, чем внутри ЕС", - добавил экс-сенатор.

Виртуальная валюта

Важнейшим объединяющим фактором является единая валюта, и, по мнению Петрочелли, на первом этапе она могла бы быть электронной. "Как показал опыт евро, чтобы прийти к единой валюте, нужны годы. Но уже в Йоханнесбурге стороны могли бы подумать об экспериментальной единой валюте, например виртуальной, электронной. Необходимо также регламентировать обмены между странами БРИКС и третьими странами, которые пока осуществляются в основном в китайском юане и российском рубле - самых сильных валютах этого пространства", - сказал эксперт. По его словам, единство расчетов могло бы осуществляться под гарантии Нового банка развития БРИКС с более нейтральной привязкой, например к золоту.

Петрочелли, возглавлявший двустороннюю секцию в Итало-китайском межпарламентском союзе, основал Институт Италия - БРИКС в сентябре 2022 года. Как он рассказал, эта идея появилась еще в конце работы в парламенте. "По опыту контактов стало ясно, что объединение БРИКС стало партнером для других многосторонних международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества [ШОС] - одна из них. БРИКС представляет мотор международного сотрудничества, а в Италии об этом объединении знают немного, хотя информации появляется все больше", - поделился собеседник агентства.

Он отметил, что в центральных СМИ информация иногда несет негативную нагрузку, поскольку ведущая роль в БРИКС принадлежит России и Китаю. "Задача института - информировать о деятельности и новостях этого формата, способствовать участию итальянской стороны в мероприятиях БРИКС", - сказал Петрочелли. Он считает, что наступит момент, когда в ЕС поймут преимущества сотрудничества с БРИКС как с самостоятельной единицей, не ограничиваясь выборочными двусторонними связями с государствами - участниками объединения.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Российский лидер Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Очно Россию на мероприятии будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

  

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