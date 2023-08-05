Посольство КНР попросило Россию расследовать "нарушение прав граждан Китая на границе"

В дипмиссии отметили, что компетентные органы РФ отказали китайским гражданам во въезде, "поскольку цель их поездки, указанная в заявлении при получении визы, не совпадала с реальной ситуацией"

ПЕКИН, 5 августа. /ТАСС/. Посольство КНР в Москве потребовало от российской стороны расследовать инцидент с "нарушением прав" нескольких граждан Китая на границе РФ и Казахстана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице китайской дипломатической миссии в социальной сети WeChat.

В нем уточняется, что 29 июля российская сторона отказала во въезде и аннулировала туристические визы пяти китайским гражданам, пытавшимся на автомобиле пересечь границу. Как утверждается, в течение четырех часов они проходили дознание.

Компетентные органы РФ, как уточняется, отказали китайским гражданам во въезде, "поскольку цель их поездки, указанная в заявлении при получении визы, не совпадала с реальной ситуацией, что является нарушением соответствующих норм законодательства РФ".

"Посольство потребовало от России незамедлительно расследовать причины произошедшего и принять активные меры, максимальные усилия для того, чтобы устранить негативные последствия данного инцидента", - подчеркивается в сообщении. Китайская дипломатическая миссия также попросила уважать права граждан КНР и дать гарантию, что подобные случаи больше не повторятся.

Сотрудники дипмиссии КНР обратились в компетентные госорганы РФ, включая МИД России. Как отмечается в сообщении, российская сторона назвала данное происшествие единичным случаем и выразила готовность на недискриминирующей основе принимать граждан КНР.