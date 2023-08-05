5 августа, 07:30
Попытка госпереворота в Нигере

В Нигере мятежники назначили нового начальника генштаба ВС страны

Им стал бригадный генерал Муса Салау Барму

ПРЕТОРИЯ, 5 августа. /ТАСС/. Мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили о назначении бригадного генерала Мусы Салау Барму начальником генштаба ВС республики. Ранее он возглавлял силы специального назначения ВС Нигерии, сообщает портал ActuNiger. На посту начальника генштаба Барму сменил дивизионного генерала Абду Сидику Ису.

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Портал также информирует, что глава центрального органа мятежников - Национального совета спасения родины (НССР) генерал Абдурахман Тчиани - издал декрет о составе НССР. К входившим в него 16 членам добавились различные высокопоставленные военные, а также создан секретариат для координации действий с другими органами переходного периода. После объявления о приостановке действия нынешней конституции и всех созданных на ее основе органов власти мятежники заявили, что НССР временно берет на себя исполнительную и законодательную власть, а его председатель будет исполнять обязанности главы государства. 

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НигерПопытка госпереворота в Нигере
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