Премьер Казахстана после пожара в Алма-Ате поручил проверить все многоэтажные новостройки

Алихан Смаилов также дал поручения "ускорить восстановительные работы для скорейшего возвращения жителей домой"

АСТАНА, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил провести проверку новых многоэтажных домов на предмет соответствия противопожарным требованиям. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В ходе совещания в правительстве обсуждался вопрос ликвидации последствий пожара в одном из жилых комплексов Алма-Аты, в результате которого 1 августа погибла женщина, еще 42 человека пострадали.

"Алихан Смаилов поручил ускорить восстановительные работы для скорейшего возвращения жителей домой, провести ревизию новых многоэтажных домов на предмет соблюдения противопожарных требований, а также при ежегодном обновлении техники в подразделениях МЧС по стране учесть потребность в спецтехнике для работы в высотных зданиях", - говорится в сообщении.

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова, действия сотрудников противопожарной службы при тушении пожара в Алма-Ате осложняли несколько факторов. "Так, проезд внутри дворовой территории для пожарной техники был затруднен припаркованными автомобилями. Кроме того, имеющиеся аварийные люки на балконах, предназначенные для экстренной эвакуации, были закрыты или заварены. Для установления причин пожара назначен ряд экспертиз", - пояснили в правительстве.

Смаилов также заявил, что при подготовке инфраструктуры жилых кварталов и их благоустройстве во всех регионах необходимо учитывать проезд экстренных служб. "Министерству по чрезвычайным ситуациям в рамках проводимых учений нужно принять меры по повышению уровня готовности населения к действиям при пожаре", - указал глава кабинета министров.