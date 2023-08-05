Грузинские военнослужащие собрали мост для работ в зоне схода оползня в крае Рача

По словам министра регионального развития и инфраструктуры республики Ираклия Карселадзе, "в зоне стихии полная мобилизация и идут спасательные работы"

ТБИЛИСИ, 5 августа. /ТАСС/. Грузинские военнослужащие совместно со спасателями собрали временный мост, который позже наведут через реку для ускорения поисково-спасательных работ в зоне сходя оползня на курорте Шови в высокогорном крае Рача. Об этом сообщил журналистам министр регионального развития и инфраструктуры республики Ираклий Карселадзе.

"Ночью был собран временный мост, который позже будет установлен. До этого военные подразделения и спасатели были переброшены на другой берег. В зоне стихии полная мобилизация и идут спасательные работы", - сказал министр.

Одновременно Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии призывает граждан не запускать беспилотники, так как они мешают полетам вертолетов. Спасатели продолжают поиск 25 человек. В течение ночи в зоне стихийного бедствия, кроме Карселадзе, работали министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, спикер парламента Шалва Папуашвили и представители местных властей.

Масштабный оползень в Шови сошел 3 августа. В результате повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница Sunset Shovi. В спасательной операции участвуют четыре вертолета, а также 400 пожарных-спасателей. К настоящему времени удалось эвакуировать 210 человек, 11 человек погибли. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура в республике.