В Белоруссии будут обучать военнослужащих Таджикистана

Как сообщил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, ранее состоялся визит представителей Минобороны Таджикистан "с целью ознакомления с военными учебными заведениями Республики Беларусь"

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Таджикистана будут обучаться в военных учебных заведениях Белоруссии. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко по итогам визита в республику представителей Минобороны Таджикистана.

"С 31 июля по 4 августа состоялся визит представителей Министерства обороны Республики Таджикистан с целью ознакомления с военными учебными заведениями Республики Беларусь, - сообщил он в соцсети X ("икс", ранее Twitter). - По итогам визита достигнута договоренность об обучении таджикских военнослужащих в Республике Беларусь".