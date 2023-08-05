5 августа, 08:29

В Испании ликвидировали исламистскую структуру, вербовавшую несовершеннолетних

В правоохранительных органах страны сообщили о задержании двух человек в провинциях Валенсия и Самора

МАДРИД, 5 августа. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность крупной исламистской террористический структуры, занимавшейся вербовкой молодых людей и несовершеннолетних лиц. Об этом сообщили правоохранительные органы страны.

По их информации, были задержаны два человека в провинциях Валенсия и Самора. Оба являются подданными королевства. Подозреваемые уже предстали перед судом, который постановил оставить их под стражей.

В настоящее время в Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проводятся задержания предполагаемых экстремистов. 

Теги:
Испания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация