В Литве предложили ввести судебную ликвидацию угрожающих нацбезопасности религиозных общин

Как отметили эксперты, инициативу адресно направили на православную Виленско-Литовскую епархию

ВИЛЬНЮС, 5 августа. /ТАСС/. Группа депутатов Сейма (парламента) Литвы выступила с предложением разрешить суду ликвидировать религиозную общину, если ее функционирование несет угрозу безопасности страны. Об этом сообщило национальное радио LRT.

По его информации, если это предложение примут, то ликвидировать религиозную общину, зарегистрированную государством, станет возможно в том случае, "если это необходимо из соображений безопасности, охраны общественного порядка и защиты прав граждан".

Как признал один из инициаторов поправок к закону о религиозных сообществах Томас Витаутас Раскявичюс, они были сформулированы после дискуссий о позиции религиозных конфессий по событиям на Украине. Как отмечают эксперты, инициатива адресно направлена на православную Виленско-Литовскую епархию, канонически относящуюся к Московскому патриархату, хотя депутат Риманте Шалашевичюте утверждала, что в ходе подготовки поправок православная община не была квалифицирована как угрожающая нацбезопасности.

Среди православных Литвы наметился раскол. Несколько священников вышли из подчинения митрополиту Иннокентию, возглавляющему епархию, и намерены создать структуру, подчиняющуюся константинопольскому патриарху.