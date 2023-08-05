5 августа, 09:14
Попытка госпереворота в Нигере

Глава МИД Франции встретилась в Париже с премьером и послом Нигера

Стороны обсудили урегулирование кризиса в африканской республике

ПАРИЖ, 5 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна приняла на набережной Орсе премьер-министра Нигера Ухумуду Махамаду и посла этой страны в Париже Айшату Булама Кане, чтобы обсудить с ними урегулирование кризиса в африканской республике. Об этом сообщила пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.

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"Министр подтвердила полную поддержку Франции по отношению к избранным народом Нигера президенту [Мохамеду] Базуму и его правительству, которые являются единственной законной властью в Нигере", - гласит коммюнике.

Колонна заверила их, что решительно поддерживает усилия Экономического сообщества стран Западной Африки по пресечению переворота. В Париже считают, что "на карту поставлено будущее Нигера и стабильность всего региона", указано в сообщении. "Франция официально призывает тех, кто несет ответственность за эту попытку переворота, освободить президента Базума и всех членов его правительства и обеспечить немедленное восстановление конституционного и демократического порядка", - говорится в заключении. 

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НигерФранцияКолонна, КатринПопытка госпереворота в Нигере
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