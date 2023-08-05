Политики Нигерии призвали президента не применять военную силу против Нигера

Кроме того, они предупредили ECOWAS об опасностях попыток вооруженного подавления военного переворота в республике

ПРЕТОРИЯ, 5 августа. /ТАСС/. Политики и религиозные лидеры Нигерии обращаются к президенту республики Боле Тинубу с призывом не применять военную силу против Нигера. Они также предупреждают Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) об опасностях попыток вооруженного подавления военного переворота в Нигере, сообщает нигерийская газета Daily Trust.

Вмешательство ВС Нигерии в события в Нигере приведет к гибели множества ни в чем не повинных людей в этой стране и в семи граничащих с ней штатах Нигерии, говорится в заявлении Форума сенаторов от севера Нигерии, возглавляемого сенатором от штата Баучи Абдулом Ахмадом Нинги. В заявлении содержится призыв использовать политические и дипломатические средства для восстановления демократии в Нигере. "Военная сила может быть применена лишь после того, как окажутся безуспешными все другие политические и дипломатические методы, - цитирует газета коммюнике организации, подписанное ее представителем Сулейманом Каву Сумайлой. - Результатом этого применения могут стать жертвы среди мирного населения. Кроме того, пострадают жители семи северных штатов, граничащих с Республикой Нигер: Сокото, Кебби, Кацина, Замфара, Джигава, Йобе и Борно".

Позиция мусульманской общины

Исламский проповедник в городе Кано Мухаммед Сани Умар Риджияр Лемо распространил в социальных сетях видеозапись с призывом к Тинубу не начинать вторжение в Нигер. По его словам, Нигер и Нигерия - "не просто соседи, а братские страны, и любое военное вмешательство лишь усугубит множество социально-экономических проблем в регионе Сахеля".

"Движение умма" со штаб-квартирой в Национальном исламском центре в городе Зария считает неверным применять силу для восстановления власти президента Нигера Мохамеда Базума, свергнутого его гвардией. "Скорее необходимы дипломатическое давление, диалог и использование мягкой силы для ликвидации мятежа, который, как представляется, стал следствием потасовки в президентском дворце. Учитывая тяжелую экономическую ситуацию в Нигерии и наши постоянные проблемы с безопасностью, а также угрозу раскола в ECOWAS и перспективу сыграть на руку врагам африканского единства и процветания, мы призываем президента Тинубу обратиться к разуму и дипломатии для восстановления нормального развития Республики Нигер", - отмечается в сообщении движения.

Призыв к конструктивному диалогу с путчистами

Бывший заместитель председателя Народно-демократической партии Нигерии Олабоде Джордж предложил Тинубу с осторожностью относиться к иностранным государствам, которые подталкивают его к войне с Нигером. "В Нигерии сегодня не хватает продовольствия, средств на покупку бензина, оплату электричества. Нигерийцы находятся в психологическом тупике, переживают много трудностей. Не знаю, чего может достичь наш поход в Нигер. Многие страны, например Алжир, Ливия, Чад, Бенин, Буркина-Фасо и Мали, граничат с Нигером. Поддержат ли они нас военной силой в случае войны с Республикой Нигер?" - задался вопросом Джордж.

Профессор Университета Абуджи Абубакар Кари отмечает, что "нигерийцы, включая военных, вряд ли поддерживают военное вторжение в Нигер", в то время как силы безопасности "едва сдерживают напор вооруженных группировок разного рода в самой Нигерии - террористов, сепаратистов, бандитов". "Мы и без того ведем слишком много войн. Надо не бряцать оружием, а установить конструктивный диалог с путчистами ради достижения мирного разрешения кризиса", - отметил он.

Daily Trust сообщает о начавшихся в Нигере протестах против Тинубу, который также является председателем ECOWAS.

Решения ECOWAS

Накануне Тинубу запросил разрешения сената Нигерии на использование ВС за пределами страны, опираясь на итоги саммита ECOWAS 30 июля. Было предложено закрыть границы с Нигером и возобновить военные учения вблизи них, а также "отключить подачу электроэнергии, приостановить авиасообщение, доставку транзитных грузов в Нигер, провести сосредоточение военных сил для подготовки вооруженного вторжения с целью заставить военную хунту в Нигере" выполнять требования ECOWAS о возврате к демократическому правлению. Однако Тинубу отметил, что будет использована возможность дипломатического урегулирования.

Позднее в пятницу участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов стран ECOWAS приняли план на случай военной интервенции в Нигер. По словам комиссара по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель-Фатау Мусаха, "все элементы возможного военного вмешательства в Нигер отработаны в ходе встречи", они включают необходимые ресурсы, а также то, как и когда могут быть развернуты силы. Он подчеркнул, что план составлен на случай, если мятежники не отдадут власть и не восстановят конституционный порядок. По его словам, окончательное решение по дальнейшим действиям в отношении Нигера будут принимать лидеры стран ECOWAS.