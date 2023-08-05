МИД КНР выступил за долгосрочный мир в Колумбии на основе режима прекращения огня

Как отметили в ведомстве, Пекин поддерживает процесс мирного урегулирования в латиноамериканской стране

ПЕКИН, 5 августа. /ТАСС/. Китайские власти выступают за долгосрочный мир в Колумбии на основе режима прекращения огня, которого удалось достигнуть между правительством и повстанцами.

"Надеемся, что соответствующие стороны продолжат укреплять мир и взаимное доверие, сыграют позитивную роль для того, чтобы уже в ближайшее время в Колумбии были достигнуты долгосрочный мир, стабильность и устойчивое развитие", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая в связи с заключенными договоренностями.

В нем подчеркивается, что Пекин поддерживает процесс мирного урегулирования в этой латиноамериканской стране. "Полное восстановление мира соответствует всеобщим устремлениям колумбийского народа. Это положительно отразится на стабильности и развитии региона", - уточняется в нем.

В ноябре прошлого года власти Колумбии объявили о начале диалога с повстанцами из "Армии народного освобождения". 9 июня на Кубе завершился третий раунд переговоров, по итогам которого стороны договорились о двустороннем прекращении огня с 3 августа по 29 января.