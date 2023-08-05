На Украине по делу об уклонистах задержали начальника районного военкомата в Киеве

По информации Госбюро расследований Украины, организаторы преступной схемы оформляли пакет фиктивных документов о непригодности к военной службе

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) Украины в рамках масштабного дела об организации нелегального канала выезда из страны мужчин призывного возраста задержали начальника одного из столичных районных центров комплектования. Об этом сообщила пресс-служба бюро.

"Сотрудники ГБР задержали начальника киевского районного территориального центра комплектования и соцподдержки. Он был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которого бюро разоблачило в масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным бюро, организаторы преступной схемы оформляли пакет фиктивных документов о непригодности к военной службе, размер взятки за это составлял $10 тыс.

1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила о разоблачении масштабной схемы уклонения от призыва в рамках мобилизации. По данным ведомства, в 11 регионах страны, в том числе в Киеве, прошло свыше 100 обысков. 3 августа в ГБР сообщили об участии в этой схеме начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации.

Военное положение введено на Украине 24 февраля 2022 года, в тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В стране действует запрет на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Тем не менее украинские СМИ регулярно сообщают о трудностях в проведении мобилизации, выявлении каналов выезда из страны уклонистов по поддельным справкам. В июле 2023 года глава Львовского областного территориального центра комплектования заявлял, что добровольно служить в Вооруженные силы Украины идут лишь 20% от необходимого числа военнообязанных.