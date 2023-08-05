В Швеции намерены уделить особое внимание выстраиванию отношений с мусульманскими странами

Глава МИД Тобиас Билльстрём подчеркнул, что правительство королевства однозначно дистанцируется от акций с сожжением Корана

СТОКГОЛЬМ, 5 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём провел встречу с послами стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), в ходе которой объяснил позицию шведских властей в отношении прошедших в стране манифестаций с сожжением копий Корана. Глава шведского внешнеполитического ведомства будет уделять особое внимание выстраиванию отношений с мусульманскими странами, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

"Восстановление доверия - дело небыстрое. Значительную часть времени действия своего мандата я посвящу выстраиванию отношений с мусульманскими странами. Я намереваюсь совершить поездку в эти страны, и уже в сентябре мы пригласим их к беседам и диалогу в ходе недели [высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи] ООН в Нью-Йорке", - приводятся в сообщении слова шведского министра.

Билльстрём подчеркнул, что правительство королевства однозначно дистанцируется от акций с сожжением Корана, а министерству юстиции поручено изучить вопрос о пересмотре закона об общественном порядке. "У нас состоялась конструктивная и хорошая встреча. Послы стран - членов ОИС играют важную роль в разъяснении нашей ситуации своим столицам, и я очень хочу продолжить наш открытый и конструктивный диалог. Это была хорошая возможность объяснить и уточнить нашу позицию, в том числе разъяснить конституционные свободы Швеции", - отметил министр.

Главы МИД 57 стран ОИС на встрече в конце июля решительно осудили повторяющиеся нападки на копии Корана в Швеции и Дании. Совет министров иностранных дел стран ОИС "глубоко сожалеет о том, что шведские власти продолжают выдавать разрешения, позволяющие [сжигать копии Корана], и что необходимые меры по предотвращению [этих акций] не принимаются ни в Швеции, ни в Дании", следует из резолюции на сайте организации. В резолюции также присутствуют 35 пунктов, содержащих реакцию на подобное обращение со священной для мусульман книгой. Документ призывает страны ОИС принять в отношении двух скандинавских стран самостоятельные меры, как политические, так и экономические.