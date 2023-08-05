Bild: неизвестные проникли в берлинскую квартиру фронтмена Rammstein

По сведениям газеты, злоумышленники пробрались через запасной вход на крышу дома и оттуда попали в мансардную квартиру Тилля Линдеманна

БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Неизвестные проникли минувшей ночью в берлинскую квартиру фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в окружении музыканта.

По информации издания, злоумышленники пробрались через запасной вход на крышу дома и оттуда попали в мансардную квартиру Линдеманна. Он проинформирован о случившемся, но в настоящий момент вместе с другими участниками группы находится в Брюсселе. Полиция осмотрела лестничные клетки в здании на предмет возможных улик. Что могло стать добычей злоумышленников, пока не сообщается.

Ранее группа и ее фронтмен столкнулись с волной обвинений в сексуальных домогательствах после того, как ирландка Шелби Линн рассказала в соцсетях, что в ходе вечеринки на концерте Rammstein в Вильнюсе в мае ей подмешали наркотики в напиток. По ее словам, Линдеманн пытался склонить ее к сексу и пришел в ярость, когда получил отказ. Девушка утверждает, что в целом смутно помнит тот вечер, а на следующих день обнаружила на теле синяки.

14 июня прокуратура Берлина сообщила, что начала предварительное расследование в отношении Линдеманна по обвинениям в преступлениях на сексуальной почве и в распространении наркотических препаратов. По словам прокуратуры, в отношении исполнителя поступили жалобы "от трех лиц". В июле две женщины обвинили в насилии клавишника Кристиана Флаке Лоренца. Некоторые женщины давали показания под присягой, и за ложные показания им грозит тюремный срок.

В Rammstein категорически отвергли все обвинения.