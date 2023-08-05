Полиция переправит экс-премьера Пакистана Имрана Хана в Исламабад на вертолете

Адвокаты политика уже обратились в Высокий суд Лахора, чтобы оспорить правомерность его ареста

ИСЛАМАБАД, 5 августа. /ТАСС/. Полиция переправит арестованного в Лахоре бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана в Исламабад на вертолете. Об этом сообщила пресс-служба ДЗС.

"Председателя ДЗС конвоируют в Исламабад на вертолете", - говорится в сообщении. Отмечается, что адвокаты Хана уже обратились в Высокий суд Лахора, чтобы оспорить правомерность его ареста.

Ранее в субботу председатель ДЗС в ходе заседания Окружного суда Исламабада был признан виновным в коррупции и приговорен к трем годам тюремного заключения. Суд также обязал его выплатить штраф в размере 100 тысяч рупий ($1,2 тыс.). После вынесения приговора экс-премьера арестовали в его резиденции в городе Лахор.

Обвинения против Хана в мошенничестве и подделке документов, касающихся незаконных операций по продаже подарков от иностранных лидеров, были выдвинуты по просьбе следственных органов в прошлом году. Следствие заявило о присвоении бывшим главой правительства и его супругой по меньшей мере 52 подарков из госхранилища, полученных от лидеров государств Ближнего Востока. Их общая рыночная стоимость доходит до 154 млн рупий (почти $2 млн). Эти обвинения послужили основой для уголовного дела против Хана. Они стали первыми и одними из наиболее резонансных из 100 других обвинений, выдвинутых позже в отношении лидера ДЗС. В итоге Хан был отстранен с поста главы правительства 10 апреля 2022 года после вынесения ему вотума недоверия.

9 мая 2023 года Хан был взят под стражу по обвинению в коррупции и отмывании денег. Его арест вызвал массовые протесты сторонников ДЗС, которые вступали в столкновения с полицией, поджигали автотранспорт и нападали на военные объекты. От ареста по этим обвинениям Хан был освобожден под залог. Однако различные суды немедленно возбудили против него обвинения по других делам.