В УПЦ призвали власти Ивано-Франковской области прекратить преследования верующих

Как напомнили в Украинской православной церкви, местные власти могут только поднимать вопрос о запрете общественных объединений и политических партий, но не наделены полномочиями запрещать деятельности религиозных организаций

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Действия представителей Городенковского городского совета Ивано-Франковской области в ситуации с разгоном прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ), молившихся на участке частного дома, нарушает нормы законодательства, в том числе Конституцию Украины. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

2 августа полиция разогнала собрание прихожан УПЦ в Городенке, которые молились на частном участке. Как отчитались потом в горсовете, его чиновники отреагировали на донос "бдительных жителей общины" и вызвали полицейских.

"Городенковские чиновники нарушили целый ряд требований законодательства, в частности статью 35 Конституции Украины, которой гарантировано, что каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания и на беспрепятственное совершение единолично или коллективно религиозных культов и ритуальных обрядов", - говорится в сообщении в Telegram-канале отдела.

Кроме того, были нарушены нормы закона о свободе совести и религиозных организациях, статья Уголовного кодекса Украины об ограничение прав граждан по признакам религиозных убеждений. В УПЦ также напомнили, что местные власти могут лишь поднимать вопрос о запрете общественных объединений и политических партий, но не наделены полномочиями запрещать деятельности религиозных организаций.

"Учитывая изложенное, юридический отдел (УПЦ - прим. ТАСС) обращается к должностным лицам местных органов власти Ивано-Франковской области с призывом прекратить манипуляции, связанные с религиозными вопросами, и не разжигать вражду между жителями общины", - подчеркивается в сообщении.