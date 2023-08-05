5 августа, 11:05
Военная операция на Украине

Украина предупредила о "военной угрозе" в акватории шести российских портов

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Речь идет о портах Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи, Тамани

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Украина выпустила предупреждение о "военной угрозе" в акватории шести черноморских портов России. Об этом говорится в сообщении украинского учреждения "Госгидрография".

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"Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань", - говорится в сообщении на сайте госучреждения.

Предупреждение объявлено с 4 августа до последующей отмены, указано в сообщении.

В Минобороны РФ сообщали, что ночь на пятницу российские корабли уничтожили два украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. Кроме того, в ночь на субботу на южном подходе к Керченскому проливу украинской стороной был атакован танкер "Сиг". Судно получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта. Как сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска, разлива топлива не произошло. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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