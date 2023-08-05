5 августа, 11:20
Попытка госпереворота в Нигере

Франция заявила, что ее военные остаются в Нигере по договоренности с законными властями

Как отметила глава МИД Франции Катрин Колонна, после госпереворота ее страна приостановила военное и гражданское сотрудничество с Нигером

ПАРИЖ, 5 августа. /ТАСС/. Франция в настоящий момент не рассматривает вопрос о выводе своих войск из Нигера, поскольку они дислоцированы там по соглашению с законными властями страны. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире радио France Info.

Читайте также
Отказ от применения силы. Что известно о ситуации в Нигере после переворота

"Этот вопрос не стоит на повестке дня, - сказала она. - Французские войска находятся в Нигере по просьбе законных властей страны на основе соглашений, подписанных с законными властями для оказания помощи в борьбе с терроризмом".

В то же время министр отметила, что после государственного переворота 26 июля Франция приостановила военное и гражданское сотрудничество с Нигером. Сейчас в этой стране дислоцированы порядка 1,5 тыс. французских военных. Министр заявила, что "ситуация вокруг французских сил остается спокойной", и выразила надежду на то, что "она и останется таковой". 

Теги:
НигерФранцияКолонна, КатринПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация