Франция заявила, что ее военные остаются в Нигере по договоренности с законными властями

Как отметила глава МИД Франции Катрин Колонна, после госпереворота ее страна приостановила военное и гражданское сотрудничество с Нигером

ПАРИЖ, 5 августа. /ТАСС/. Франция в настоящий момент не рассматривает вопрос о выводе своих войск из Нигера, поскольку они дислоцированы там по соглашению с законными властями страны. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире радио France Info.

"Этот вопрос не стоит на повестке дня, - сказала она. - Французские войска находятся в Нигере по просьбе законных властей страны на основе соглашений, подписанных с законными властями для оказания помощи в борьбе с терроризмом".

В то же время министр отметила, что после государственного переворота 26 июля Франция приостановила военное и гражданское сотрудничество с Нигером. Сейчас в этой стране дислоцированы порядка 1,5 тыс. французских военных. Министр заявила, что "ситуация вокруг французских сил остается спокойной", и выразила надежду на то, что "она и останется таковой".