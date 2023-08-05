В Пакистане заявили о непричастности правительства к аресту экс-премьера Имрана Хана

Министр информации республики Марриум Аурангзеб подчеркнула, что приговор был вынесен судом первой инстанции по завершении судебного процесса

ИСЛАМАБАД, 5 августа . /ТАСС/. Пакистанское правительство не причастно к аресту бывшего премьер-министра исламской республики и председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана. Об этом в субботу в ходе пресс-конференции заявила министр информации и телерадиовещания Пакистана Марриум Аурангзеб.

"Если бы правительство [Пакистана] хотело арестовать Хана, то он был бы задержан в апреле 2022 года. Его арест не был нашей целью, - сказала она. - Нашей целью была экономическая стабильность страны".

Аурангзеб подчеркнула, что приговор экс-премьеру был вынесен судом первой инстанции по завершении судебного процесса.

Ранее в субботу председатель ДЗС в ходе заседания Окружного суда Исламабада был признан виновным в коррупции и приговорен к трем годам тюремного заключения. Суд также обязал его выплатить штраф в размере 100 тыс. рупий ($1,2 тыс.). После вынесения приговора экс-премьера арестовали в его резиденции в городе Лахор.