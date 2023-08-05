В Казахстане намерены взять под контроль все неблагополучные семьи с детьми

Также, согласно комплексному плану по защите детей, в каждой школе республики введут должность социального педагога

АСТАНА, 5 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют принять комплексный план по защите детей, который предусматривает введения социального патроната для работы с неблагополучными семьями. Соответствующий документ правительства опубликован на портале нормативно-правовых актов.

"Проект "Социальный патронат" позволит комплексно сопровождать детей из неблагополучных семей социальными службами", - отмечается в пояснительном документе. Профессиональные патроны будут оказывать этим детям индивидуальную поддержку, консультации, помощь в разрешении конфликтов, вести работу с родителями. Также, согласно плану, в каждой школе Казахстана введут должность социального педагога.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разработать и принять план по защите детей от насилия, суицида и обеспечения их прав.

Как отмечается в пояснительном документе, по итогам 2022 года в республике наблюдался рост на 13% числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в сравнении с данными предыдущего года.