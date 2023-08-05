Экс-премьер Пакистана Имран Хан сообщил, что заранее ожидал своего ареста

Он призвал активистов партии "Движение за справедливость" "сохранять миролюбие, стойкость и быть сильными"

ИСЛАМАБАД, 5 августа. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Пакистана и председатель оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имран Хан знал, что ему грозит арест. Об этом говорится в его видеообращении, записанном до задержания и опубликованном в субботу пресс-службой политобъединения.

"Мой арест был ожидаем, и я записал данное сообщение до него", - сказал политик. Он также призвал активистов своей партии "сохранять миролюбие, стойкость и быть сильными". "Мы не преклоняемся ни перед кем, кроме Аллаха", - подчеркнул Хан.

Ранее в субботу политик в ходе заседания Окружного суда Исламабада был признан виновным в коррупции и приговорен к трем годам тюремного заключения. Его также обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рупий ($1,2 тыс.). После вынесения приговора Хан был арестован в собственной резиденции в городе Лахор.