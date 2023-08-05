В МИД Франции призвали мятежников в Нигере "серьезно воспринять" угрозу военного вторжения

Глава ведомства Катрин Колонна отметила, что начальники штабов и высокопоставленные военные стран - членов ECOWAS разработали план на случай военной интервенции в республике

ПАРИЖ, 5 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает угрозу военного вторжения стран ECOWAS в Нигер вполне реальной и призвала участников мятежа "серьезно воспринять" требования о возвращении власти законно избранному президенту страны Мохамеду Базуму. Об этом она заявила радиостанции France Info.

"Это реальная угроза. Угроза интервенции со стороны этих стран должна восприниматься очень серьезно. У участников переворота еще есть время, чтобы передать власть, прислушаться к единодушным требованиям стран региона и международного сообщества в целом", - сказала она.

Глава французской дипломатии отметила, что начальники штабов и высокопоставленные военные стран - членов ECOWAS разработали план на случай военной интервенции в Нигер. Она подчеркнула, что часть этих стран располагает "внушительными силами" для осуществления такой операции, и "дали понять, что готовы вмешаться в случае необходимости". В этой связи Колонна выразила надежду на то, что "разум возобладает среди путчистов" и они вернут законную власть в стране до окончания действия ультиматума в воскресенье.

В то же время глава МИД отвергла предположение журналиста о том, что Франция может обеспечить безопасность Базума и попытаться вывезти его из страны. "Вопрос об отбытии президента Базума за пределы Нигера не обсуждается", - сказала она. Министр также заверила, что ситуация не предполагает вмешательства Франции, подчеркнув, что "главы государств стран региона должны принять решение о вмешательстве и определить рамки этой возможной интервенции". "Как и все наши партнеры, мы полностью поддерживаем усилия стран региона по восстановлению демократии в Нигере", - заключила она.