Всеобщие выборы в Мозамбике назначили на 9 октября 2024 года

Нынешний президент республики Филипе Ньюси по конституции не вправе баллотироваться на третий срок

ПРЕТОРИЯ, 5 августа. /ТАСС/. Очередные всеобщие выборы пройдут в Мозамбике 9 октября 2024 года. Об этом сообщило Информационное агентство Мозамбика со ссылкой на коммюнике администрации президента республики Филипе Ньюси.

64-летний Ньюси по конституции не вправе баллотироваться на третий срок. Его партия "Фронт освобождения Мозамбика" ("Фрелимо"), которая стоит у власти с момента получения страной независимости от Португалии в 1975 году, пока не выдвинула кандидата на высший пост.

Предыдущие всеобщие выборы в Мозамбике состоялись в 2019 году. Ньюси тогда победил в первом туре, набрав 73% голосов. Срок полномочий президента составляет 5 лет.

На парламентских выборах его партия получила 74% голосов. Крупнейшей оппозиционной силой страны считается партия "Мозамбикское национальное сопротивление" ("Ренамо").

Мозамбик может стать одной из ведущих энергетических держав Африки южнее Сахары. В последние годы на шельфе Индийского океана на севере страны были обнаружены крупнейшие на континенте месторождения газа общим извлекаемым объемом в 2 трлн куб. м газа. В прошлом году на мировой рынок была поставлена первая партия сжиженного газа с этого месторождения.