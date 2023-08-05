ООН в связи с атакой на танкер РФ призвала воздержаться от эскалации конфликта

В организации заявили, что не могут подтвердить сообщения об атаке

ООН, 5 августа. /ТАСС/. ООН призывает все соответствующие стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта.

Об этом заявили ТАСС в офисе генерального секретаря всемирной организации, комментируя украинскую атаку на российский танкер в Керченском проливе.

"Мы видели сообщения об инциденте. ООН не может подтвердить эти сообщения. Мы решительно подтверждаем наш призыв ко всем заинтересованным [сторонам] воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта", - отметили в ООН.