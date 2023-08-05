5 августа, 13:17

Экс-премьера Пакистана Имрана Хана поместят в центральную тюрьму Равалпинди

Предполагается, что там он будет отбывать срок

ИСЛАМАБАД, 5 августа. /ТАСС/. Бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционного Движения за справедливость Имрана Хана поместят в центральную тюрьму города Равалпинди. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на начальника полиции города Лахор Билала Сиддика Камиану.

Читайте также
"Мы арестуем его снова": почему Пакистан протестует в поддержку Имрана Хана

По его словам, после прибытия в Исламабад Хана отконвоируют в центральную тюрьму города Равалпинди Адиалу, где, как предполагается, экс-премьер будет отбывать срок.

Ранее в субботу политик в ходе заседания Окружного суда Исламабада был признан виновным в коррупции и приговорен к трем годам тюремного заключения. Его также обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рупий ($1,2 тыс.). После вынесения приговора Хана арестовали в собственной резиденции в городе Лахор. 

Теги:
ПакистанХан, Имран
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация